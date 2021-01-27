台南市182線交通運輸量龐大，加以穿越國道1號仁德交流道，汽車、機車等車流交織，交通壅塞，台南市工務局爭取中央補助仁德特27號道路東段工程，歷時2年半完工，今天通車，難得的是，由於工程沿線會經過牛稠子文化遺址，還特別閃避，避免人為破壞。
仁德特27號道路東段工程西起文華路東至德洋路，沿途穿越中山高、跨過三爺溪，全長1.9公里。
台南市長黃偉哲說，特27號計畫道路跟182線同為東西向，特27號通車後，不僅可替代182線聯絡仁德區中正路與台1線，服務取道仁德區東西往返的需求，也將強化台南都會公園、奇美博物館、虎山農場、保安車站等重要運輸節點聯外交通，提升區域經濟與觀光發展。
工務局表示，仁德特27號道路為仁德與永康及鄰近地區主要幹道之一，提供仁德地區進入國道1號與台86線快速道路聯絡，仁德區特27號道路開闢後可有效轉移及分散市道182線(仁德中山路)及仁德中正路過境及利用仁德交流道之車流，構築完善市區生活圈道路路網。
(中時 )
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