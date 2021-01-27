搶救種子大作戰！位於台南市善化區的「亞蔬—世界蔬菜中心」，擁有全球公部門最大的蔬菜種原庫，截至去年，已自155個國家中收集約6萬3538個種原，提供再生繁殖與育種研究。然而，亞蔬中心種原庫中有近1萬3000個種原，已保存10餘年，卻從未進行研究。因此，為搶救逐漸失去活力的種子，亞蔬中心與種子公司合作，透過互惠方式，加速種原繁殖研究。

「雖然種原庫目前存有6萬多筆資料，但並非看得到、就吃得到。」亞蔬中心產業合作關係專員林麗珠解釋，每個種原都需要達到一定的種子量，才會成為「可申請」的種原，也才進而有機會成為可普及推廣的大眾蔬菜。目前種原庫將近1萬3430個種原，已保存10餘年，卻還是處於「不可申請」狀態，再加上亞蔬中心每年至多繁殖1200個種原，僅總收集量的2％，如何避免種子持續老化，成為燃眉之急。

因此，亞蔬中心3年前提出「台灣種苗業界交流平台」，廣邀台灣種子、育苗公司參加，加入搶救種子大作戰。首先，亞蔬中心免費提供至今尚未開放申請的第一手種原，業者取回並生產成功後，除須將種子送回亞蔬中心保存，業者也可保留種子自用，達成互惠機制。

林麗珠指出，由於全球各國對於種原進出口的管控日趨嚴格，光是區區1個種原，可能就需要花上2至3年的時間與公部門斡旋，因此不少種子業者看準機會，紛紛加入計畫，達成公私部門雙贏。林麗珠表示，業者生產後，可針對作物的抗病、形狀、產量研究，也成為日後亞蔬中心的研究量能。

林麗珠解釋，像是有業者透過申請種原，種出能抗白粉病的苦瓜，經接種實驗後，業者就將此基因導入果形較佳、產量就好的苦瓜中，再銷售給農民。不過，林麗珠也稱，即使是抗病品種，在市場上生存的壽命頂多5年，由於病毒會持續演化，所以種原的更新與繁殖，才更顯重要。

此外，由於推廣有成，亞蔬中心目前也吸引不少公部門、自耕農爭相加入計畫，鎖定「原生蔬菜」種原。林麗珠表示，雖然原生蔬菜不若大眾化蔬菜來的熱門，但未來極端氣候成常態後，原生蔬菜反而才是能抗風擋雨、同時具豐富微量元素的「模範蔬菜」，因此如何推廣原生蔬菜上餐桌，也是未來亞蔬中心努力方向。

(中時 )