高通技術公司今日於其舉辦的「高通技術展演─重新定義連網汽車」線上活動中，宣佈推出下一代數位座艙解決方案，第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台。在複雜性、成本考量和對中央運算整合需求的驅動下，汽車數位座艙系統正逐漸演進至區域電子/電機（E / E）運算架構。

第四代高通Snapdragon汽車駕駛座系列平台即為解決此過渡到區域架構的過程所設計，以提供同質且多功能的解決方案。同時作為高效能運算、電腦視覺、人工智慧和多重感測器處理的中央樞紐，該平台具備靈活的軟體配置，可滿足特定區域或領域在運算、效能和功能安全上的需求。

此全新數位駕駛座系列平台具完全可擴展性，支援Snapdragon 汽車全系列的三大效能階層，包括支援入門平台的Performance（效能級）、支援中階平台的Premiere（旗艦級）以及支援超級運算平台的Paramount（至尊級）。

全新數位駕駛座系列平台採用5奈米製程技術，為汽車製造商提供了效能最高的系統單晶片（SoC）之一，為滿足新一代座艙的使用者體驗，不僅具備低功耗與高效散熱設計，也支援高通車對雲服務的軟性庫存單位（Soft SKU）功能，透過OTA無線軟體更新，讓終端消費者在進行汽車部署後，至整個汽車生命周期，都能享受最新特性與功能。

藉由其強化功能，此一全新數位座艙系列平台已成為汽車產業中最全面的解決方案之一，不僅提供卓越的車載系統使用者體驗，也兼具安全性、舒適性和可靠性，為汽車產業的數位座艙解決方案樹立全新標竿。

(工商 )