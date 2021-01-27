高通技術公司今日宣布，公司正與多間領先業界的汽車供應商及科技公司合作部署可靠、連網、具有智慧功能及位置感知的新一代汽車，在此領域合作的客戶設計數量也正持續成長。

全球汽車供應商及公司藉由採用高通Snapdragon汽車4G和5G平台，支援汽車製造商滿足對由4G LTE及5G連線服務驅動的可靠且頂級駕駛體驗日益增長的需求。

Snapdragon 汽車 4G和5G平台整合蜂巢式車聯網（C-V2X）、Wi-Fi、藍牙，以及精確的定位技術，旨在實現車對車、車對雲端、車對四周環境之間的連線，並且支援豐富車用系統體驗、連線車載服務、提升安全與自動駕駛能力所需要的先進智慧功能。

高通為汽車產業提供技術解決方案已超過15年，在全球車載資通訊系統及汽車無線連接的半導體供應商中位居第一，全球大多數汽車製造商都在採用高通旗下廣泛的汽車解決方案組合，包括車載資通訊、車載資訊娛樂、連線、先進駕駛輔助系統（ADAS）等。

高通技術公司具備強大優勢，能協助汽車產業滿足不斷增長的車用科技和連線需求。分析師預測，2027年售出的所有車輛中有近四分之三將內建蜂巢式連接能力，超越2015年僅有的20％。

受惠於高通與馬牌集團（Continental）、高新興物聯、LG電子、上海移遠通信、銳淩無線科技、啟碁科技（WNC）、中興通訊等的持續合作，搭載高通最先進無線平台、支援4GLTE連線服務的車輛將持續於全球部署，汽車產業同時也將導入5G，打造下一代的連網汽車。

馬牌集團連線平台部門負責人Jim Uemura表示：「作為汽車連網領域的市場領導者，馬牌集團致力於研發創新、可擴展、彈性的車載資通訊及天線解決方案，滿足全球汽車製造商的需求。我們與高通技術公司多年來保持合作關係，這也是我們始終站在業界最前線策略的核心要素之一。藉由Snapdragon 汽車4G和5G平台，馬牌集團已經與全球汽車製造商展開多項新一代的車載資通訊專案，期待基於此合作成功的基礎，我們在明年及未來能繼續創新。」

高新興物聯執行長關玉倫表示：「5G是車輛通訊、車用系統體驗、自動駕駛必然的趨勢與核心技術。憑藉高通技術公司的汽車平台，我們得以成功推進我們的汽車無線連網解決方案持續發展。」

LG電子副總裁Jongsun Park表示：「身為行動創新的領導者，LG與高通技術公司攜手為汽車產業導入了數十年的研發經驗，尤其是5G汽車平台的領域。奠基於與高通技術公司在連網汽車市場上的長期合作，我們相信5G是部署完全連線汽車平台的重要關鍵。」

上海移遠通信執行長錢鵬鶴表示：「我們與高通技術公司攜手開發具有市場競爭力的車用通訊模組。Snapdragon汽車 4G和5G平台可實現高效率的可靠駕駛體驗，帶領連網汽車邁入5G時代。透過採用高通技術公司最先進的無線平台，移遠通信的模組引領市場，並且獲得全球超過30間汽車製造商採用，為旗下車輛提供智慧連網能力。」

銳淩無線科技執行長Dan Schieler表示：「透過與高通技術公司長期合作，我們在汽車產業中推出了無與倫比的解決方案，範圍涵蓋EVDO到5G驅動的技術。透過在此領域的持續投入，我們將進一步鞏固採用同級最佳技術解決方案投入行動核心基礎的承諾。」

啟碁科技資深副總經理陳發裕表示：「啟碁科技積極提供5G與C-V2X技術領導能力，我們與高通技術公司長期合作，推出車用通訊模組。有了高通技術公司的汽車平台，我們就能推動上述技術的開發與部署，讓來自全球各國的客戶都能從中獲益。」

中興通訊移動互聯網產品部總經理白柯柯表示：「中興通訊與高通技術公司在汽車領域保持長期合作關係，協助彼此推動技術發展，在交通及汽車市場中提供關鍵技術。中興通訊致力於開發支援5G的產品，我們相信這項技術對駕駛安全與交通效率有深遠影響，並將推動全球連網汽車的創新。」

高通於二十一世紀初步入汽車產業，2013年，高通技術公司成為最先推出連網汽車4GLTE解決方案的公司之一。目前，全球已有超過1.5億輛汽車採用高通汽車無線解決方案，幾乎所有推動連網汽車計畫的汽車製造商都採用了高通技術公司的解決方案以提升效能，包含5G、雙卡雙待單通（DSDA）、千兆位元LTE、C-V2X，以及高通車對雲服務。

高通技術公司資深副總裁暨汽車業務部門總經理Nakul Duggal表示：「高通技術公司身為無線技術創新者所累積的深厚技術，賦予我們能力以打造出釋放連線交通潛能的4G及5G平台、先進的車載資訊娛樂系統及車載資通訊系統，同時實踐提升車輛安全及自動駕駛能力的承諾。越來越多汽車製造商、第一階與第二階供應商客戶、科技公司都採用了Snapdragon 4G和5G汽車平台，充分說明我們對開發新一代汽車頂級駕駛體驗所投入的努力。」

(工商 )