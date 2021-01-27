《多情城市》劇情高潮迭起，今晚播出關鍵大場面。（民視提供）

去年升格人妻的王瞳，在八點檔《多情城市》飾演千金「佑欣」，和戲外升格人父、飾演「成功」的許仁杰將步入婚禮，不料婚禮前夕被反派「威廉」張哲豪敲昏挾持。八點檔總有「婚禮魔咒」，即便「成功」費一番功夫逃脫，即將在婚禮上完成儀式前，「威廉」再度出現，公布成功的「狸貓換太子」身份，親家母不能接受親家是殺父仇人，讓婚禮全部變調。

許仁杰除了忙拍戲，也忙照顧3個多月兒子「Domi」，他透露，即便白天拍戲到晚上很累，但因為小孩還很小，回到家會幫忙老婆分擔，接棒繼續帶小孩，笑說是「超甜蜜的負擔」。

不僅八點檔戲劇高潮迭起，民視自2月1日起平日晚間6點30分播日本NHK戲劇《泡麵之王》，劇情以日清食品創辦人「安藤百福」與其妻為原型，由演員安藤櫻、長谷川博己主演，講述一對平凡夫妻發明了泡麵，歷經多次失敗，重複著從谷底翻身起的敗部復活戰，人生逆轉的成功故事。

民視2月1日起晚間六點半播出日劇泡麵之王。（民視提供）

(中時 )