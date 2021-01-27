大陸媒體近日針對60位娛樂記者做調查，票選出一份2020年藝人好感度排行榜，其中李現、周深、鄧倫、黃曉明、李易峰、楊冪、迪麗熱巴等明星就被點名工作態度敬業沒架子，採訪時能碰上這樣的藝人簡直跟遇到天使似的；相較之下，包括金曲小天后等9位明星，就因為採訪態度敷衍、耍大牌，被業界吐槽不斷。

陸媒公布業界最討厭藝人榜，雖然沒有公開點名是哪些藝人，但就用代號來細數這些藝人奇葩舉止。首先排名第一的「網劇小花」，去年因演出一齣網劇爆紅，可愛個性讓她圈粉無數，但就被批評為紅了就翻臉不認人，出席活動總是遲到很久，採訪態度也是敷衍了事、配合度差。

李現被票選為好感度第一名藝人。(取自李現微博)

第二名則是2020年因為演出小甜劇而成為人氣偶像的大眼小鮮肉，看起來性格好，但私下態度令人不敢恭維，「採訪喜歡讓媒體照著提綱念，遇到提綱外的問題任由工作人員惡意打斷，藝人自己則睜著大眼睛裝無辜。」第三名則是曾因「打不了麻將」哏被調侃的初代流量男星。

除了以上三人，還有媽寶小生、恐崩圖頂流男星、金曲小天后、撕前任小花、格格的姊妹、大閘蟹小花被列為最討厭藝人榜中，其中金曲小天后就被認為身分呼之欲出，「創作和唱功都讓人服氣，2020年有綜藝播出。採訪時問到她感情問題，沒有表現出不願回答的樣子，工作人員也沒有攔問題，現場氣氛很好。但事後她卻大發雷霆，讓工作人員告訴記者關於感情的全部不能寫。」誰知這位金曲小天后轉身就直接在微博曬恩愛，令人傻眼。

(中時新聞網)