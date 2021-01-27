市定古蹟聚奎居年久失修，市府與所有權人攜手展開修復和活化。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市市定古蹟「聚奎居」興建於1930年間，是當時烏日地區的豪華宅邸，近日發現民眾為拍照留念，竟然攀踩圍牆，修復和營運維護的團隊心疼不已。台中市文化局今天呼籲，民眾共同愛惜維護古蹟，若毀損古蹟將依法開罰。

興建於1930年間的「聚奎居」，是當時烏日地區富紳商賈陳紹宗的宅邸，傳統三合院的「ㄇ」字型，建築型式採中西合璧，正身是兩層樓的西式洋樓；左、右護龍是一層樓的傳統中式建築，台中市府在2012年公告指定為市定古蹟。台中市文化局與所有權人合作修復和活化，投入6000萬元經費進行修復。

營運團隊進駐後，聚奎居自去年12月起開放收費、採限量預約參觀，但近日發現有多名民眾為拍照留念，竟然輪番攀爬圍牆、踩踏柱子，經營團隊成員出面勸導，對方才作罷，現場監控影像設備拍攝到過程。

台中市文化局呼籲，古蹟修復不易，修復團隊蒐集史料與現地調查，並參考同年代類似風格的建物樣式，才拼湊還原聚奎居90年前的原貌。民眾若毀損古蹟，將依文化資產保存法規定，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2千萬元以下罰金。

(中時 )