台灣作曲家再度在國際舞台嶄露頭角，作曲家高愷怡以一曲描寫中國24節氣之一的《霜降》，入選「雅樂X現代－真鍋尚之笙獨奏會」公開徵件計畫，成為唯一非日籍作曲家入選者，日前在日本橫濱市磯子區文化中心杉田劇場首演。

高愷怡表示，作為作曲家，她一直期許能拉近觀眾和現代樂之間的距離，她嘗試以大眾較為熟悉的古老中國24節氣寫曲子，目前已完成驚蟄、白露、大雪、芒種、霜降等，就像其他作曲家會以音樂描寫四季一樣，「節氣是古人生活的智慧，也和農業生活息息相關，我希望寫出來的音樂，觀眾聽見時，可以感受到不同的節氣場景。」

《霜降》運用速度的快慢，加上旋律、和聲及快速音群，模擬草木漸漸凋零，楓葉由綠轉紅的蕭瑟秋天景象。

高愷怡出生於1984年，她來自台中，有個鋼琴老師媽媽和對音響很有研究的爸爸，自小受到他們的影響而學音樂。高愷怡表示，她的性格較內斂，原本是以鋼琴當主修，但後來發現作曲同樣可以表達自己，而且可以待在幕後，「相較於演奏，作曲像是獲得了另外一個空間，在演奏會過後，仍可不斷思考。」

高愷怡畢業於曉明女中音樂班，之後出國留學，擁有維也納舒伯特音樂學院作曲家、鋼琴演奏家雙文憑，以及國立維也納音樂暨表演藝術大學作曲藝術碩士學位。

(中時 )