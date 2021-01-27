有媒體追問9旬老翁家屬2採進度，是否後續有出現症狀？對此，發言人莊人祥表示，的確發現個案體內病毒有逐漸增加的趨勢。（中時新聞網直播）

日前1名9旬老翁（案881）經案852照護後確診，隨後更發現老翁的2名女兒（案882、案885）也分別確診。（部桃個案關聯圖／指揮中心提供）

部立桃園醫院爆發群聚感染，目前累積共15人確診，中央流行疫情指揮中心為加強管控，已將全棟住院病房升級為紅區，並擴大隔離對象，最新匡列人數累積3482人。今（27）指揮中心發言人莊人祥指出，這起院內感染的最高齡住院患者（案881）2名家屬（案882、案885），近日檢測出體內病毒量有越來越高的趨勢，顯示最近才開始發病。其中一人有呼吸道症狀，一人為無症狀。

部立桃園醫院群聚傳染鏈慢慢從院內感染，到與醫護接觸的病患家屬。日前1名9旬老翁（案881）經案852照護後確診，隨後更發現老翁的2名女兒（案882、案885）也分別確診。由於2名家屬採撿時CT值偏高，研判是剛剛染疫。

今日記者會上有媒體追問9旬老翁家屬2採進度，是否後續有出現症狀？對此，發言人莊人祥表示，的確發現個案體內病毒有逐漸增加的趨勢。大女兒（案882）第一次病毒篩檢CT值為35.6，第二次測得CT值22，22日又發現CT值降為17.6，體內病毒量越來越高代表才剛發病。此外，案882也於23日起陸續出現咳嗽，及上呼吸道症狀。

至於三女兒（案885）第一次測出病毒CT值為27，23日測得CT值13，不過到目前為止，仍未出現症狀。莊人祥表示，2個案測出的結果都能證實才剛發病，血清抗體也都顯示為陰性。

(中時新聞網)