最近經常傳出「用身體抵房租」的新聞，無論是台灣還是國際，都發生過不少案例，新北市一名妙齡女子，因為晚了幾天繳房租，楊姓房仲因此上門催討，楊男見女子外貌，瞬間起了邪念，表示可以借錢不用還，只要陪他上床，甚至動手戳腰，女子怒告性騷，結果楊男獲不起訴。

2020年12月11日，因為女租客遲繳房租，楊男前往淡水住處催討，當他看見女租客，被對方外表吸引，先是攀談幾句後，接著向女租客表示「我可以借妳1000元，不用還，只要做愛1次」，講完還用手戳女租客的腰。

楊男行為讓女租客感到不舒服，認為被性騷擾，因此到淡水派出所報案提告。針對女租客指控，楊男偵查時反駁，並沒有碰到對方任何身體部位，對於遭控訴性騷擾感到相當冤枉。

士林地檢署審理此案時，依法性騷擾定義是，「趁人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私部位」，稱之為性騷，不過腰部並非人體隱私部位，因此楊男獲得不起訴處分。

(中時新聞網)