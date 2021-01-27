新冠肺炎疫情擴大，南投縣政府27日召開應變會議後，決定防疫作為全面再升級，縣府員工上班必須全程戴口罩，辦公室每日早晚清潔消毒1次；並且行文各宮廟，緩辦廟會或縮小規模，寒假輔導及營隊必須落實防疫。

副縣長陳正昇說，防疫要落實到日常生活與工作，由縣府全體員工帶頭示範，更需要全體縣民提高警覺全力配合，提醒民眾保護自己，也才能保護他人，養成戴口罩、定時量體溫，用肥皂勤洗手，減少觸摸眼鼻口，盡量不要到人多擁擠的公共場所。

縣府已行文各宮廟，要求舉辦信眾聚集活動前，務必做好能否掌控「參加者之間距離」等風險評估，並接受衛生局等專業單位輔導，春節期間建議停止大型活動，或縮小活動規模，並遵守防疫措施。

學校寒假輔導及營隊，目前南投縣雖未要求停止辦理，請學校加強防疫措施，包括實名制、戴口罩、保持室內外安全距離；補習班、體育運動場所，也會持續加強防疫稽查。

南投縣共有8家防疫旅館，可提供317間房間，供返台民眾登記入住，截至27日使用率約50％；另外，在自宅居家檢疫人數，預估28日以後將達到高峰，縣府各單位將加強居家檢疫及防疫旅館訪查頻率，防杜檢疫個案不遵守規定，造成防疫破口。

(中時 )