台南市龍崎區牛埔月世界泥岩惡地景觀，昔因興設棄事業掩埋而引發長期抗爭，台南市長黃偉哲上任暫定自然地景後，地方鄉親爭取納入西拉雅國家風景區計畫也邁開大步，西拉雅國家風景區管理處長許主龍說，預計下半年彙整意見呈給交通部，最快明年才會做現地評鑑。

龍崎坐擁月世界地景，過去卻被中央規畫設置事業廢棄物掩埋場而惹議，招致環團、民間社團跟鄉親反彈抗議，紛紛為當地珍稀地景請命。目前市府正進行自然地景評估，西拉雅國家風景區初步規畫將牛埔、龍船里及部分石（石曹）里、大坪里畫入國家風景區，龍崎區公所也期待因此讓地方發展看到一線曙光。

面對鄉親殷切期盼龍崎早日納入國家風景區，西拉雅國家風景區管理處長許主龍坦言，法定時程須要一段作業時間，且後續須由行政院籌組專業小組現地評鑑。他說，全案委託專業顧問公司做可行性評估，深入龍崎現勘，盤點資源，後續還要分析納入效益與限制，且依法需針對地形、地質、整體景觀等12項評鑑，另也需傾聽地方民意跟相關權利關係人意見，才算告一段落。

若龍崎納入國家風景區，日後將挹注觀光經費及投入軟硬體建置，整體行銷龍崎觀光。前牛埔里長陳永和2014年任內曾喊出將牛埔景點納入西拉雅風景區，等了多年終於有進展；他說，當時是規畫國道3號以東到182線的台南縣市交界及關廟新光、鹽水溪上游都納入，一路從左鎮308高地到龍崎整合為觀光區塊，面對西拉雅風管處動起來，他也樂見地方有機會朝觀光生態發展，揮別掩埋場陰影。

(中時 )