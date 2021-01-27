佳邦子公司擬收購信昌電子公司湖南弘電 18:192021/01/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科集團進行集團內整併，佳邦（6284）旗下子公司將以人民幣9,480萬元，收購信昌電（6173）子公司湖南弘電，相關交易將在2021年下半年完成。 萬泰科子公司 銀領科技 抗菌口罩上線 華爾街喊千金 特斯拉概念股衝 (工商 ) #信昌電 #華新科 #佳邦 #子公司 #收購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 是方砸20億 建IDC機房 04:102021/01/27 財經要聞 併購發威 保瑞拚營收翻倍 04:102021/01/27 產業．科技 17LIVE共同創辦人潘杰賢 收購台灣最大Podcast平台SoundOn 16:592021/01/27 財經 《金融》金管會鬆綁募資限制 鼓勵企業併購製造業 08:362021/01/27 財經 高雄林園信昌化工氧化異丙苯儲存槽外洩 環保局罰67萬 11:232021/01/27 社會 立法院副院長蔡其昌突襲燃煤議題 傳布局2022台中市長選戰！中火除役不拆 藍轟打假球 04:102021/01/27 焦點要聞 《淺田家！》榮獲日本奧斯卡8項優秀獎肯定 二宮和也再戰影帝 18:542021/01/27 娛樂 59款大陸App將被永久禁用 抖音、微信遭印度封殺 04:102021/01/27 全球財經 華新科將買回500張庫藏股 18:592021/01/27 財經 momo富邦媒砸6億元投資 永康物流中心27日正式營運 14:302021/01/27 財經 3大國沒晶片慘爆 美媒：全球巴著台灣達危險級 00:032021/01/27 財經 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。