我國博碩士學位論文遭資料庫業者華藝公司配合大陸政治審查竄考內容，教育部今天表示，經跨部會專案小組討論，華藝公司有授權不明確、人格權保護疑義等６大問題，將由相關部會依權責法令進一步查處。

華藝公司和大陸資料庫業者合作，收錄台灣學生的碩博士論文，但其中將涉及主權的文字「國家」、「國立」改掉或刪除，例如「國家奈米元件實驗室」改為「台灣奈米元件實驗室」，「國家實驗研究院」成了「台灣實驗研究院」，「國立台灣大學」改成「台灣大學」。

教育部近日邀集經濟部、智慧財產局、大陸委員會等政府部門，討論華藝是否有違法疑慮，最後認定，從外界檢舉資料、部會掌握事證、華藝公司說明來看，認華藝公司在運用我國學術論文及公司運作上，尚有不清楚、不合理之處。

教育部表示，華藝公司有6大問題，包括授權不明確、人格權保護疑義、未查資料遭中國修改、電子資料傳輸疑義、學校回饋金不清楚、資金來源待說明等，將由相關部會依權責法令進一步查處。

教育部說，學生、學者均是論文人格權所有人，學校或授權機構若任意修改，可能造成作者人格權受損。教育部檢視後發現，有許多案例均有人格權遭侵權的疑慮，但論文當事人必須自行提出，然後找授權對象處理。教育部未來將提供大學與民間業者的合約範本，以讓論文授權制度更完善。

(中時 )