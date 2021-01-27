宮崎駿經典作品《龍貓》本週五(1月29日)將首次在台灣正式上映，宮崎駿透露片尾插畫其實暗藏了催淚彈，他刻意在片尾插畫中不讓小月、小梅兩姊妹與龍貓同框，他說：「只要相信有龍貓的存在，她們就不是孤立無援的，但若一直讓她們停留在那兒，她們將無法回歸到人類世界。」片尾的小月與一起玩耍的朋友幾乎長得一模一樣，因為她不再需要早熟地代替母親的角色，小梅也不總是跟在姊姊後頭哭鼻子，而是開始照顧其他小孩，宮崎駿表示：「我希望大家看了我的電影，都能明白這世界充滿困難，有時能解決問題，有時得學著與問題共處，這都需要勇氣，但這就是成長，這就是人生。」

2020年對全世界都是艱辛難熬的一年，而如今2021年也將迎來諸多挑戰！吉卜力工作室的台灣獨家發行片商甲上娛樂將吉卜力工作室的21部經典動畫剪輯製作成「每個人心中都有一部吉卜力－台灣限定吉卜力室重返大銀幕」預告，影片中勾起內心深處滿滿的感動，而預告中寫著：「面對艱難也要逆風前行。」、「點亮永恆的記憶，重逢所有的美好。」再再展現吉卜力動畫電影中蘊含的勇氣與希望，讓粉絲看著看著就忍不住熱淚盈眶，也盼藉由吉卜力工作室動畫滿滿的愛與勇氣帶給所有觀眾正能量！

《龍貓》橫掃全球票房逾10億美元票房，不僅獲英國《獨立報》讚賞是歷史上最偉大的卡通角色，吉卜力工作室的作品更是皮克斯與迪士尼的靈感泉源。宮崎駿透露在製作《龍貓》過程當中，他回想起自己的童年歲月，宮崎駿的母親在他六歲的時候患上結核病，開始長期住院療養的生活，宮崎駿表示：「電影裡妹妹小梅拿著玉米要去找媽媽，她認為玉米可以治好媽媽的病，就像我小時候在學校第一次看到海膽，我想一定要把這麼好玩的東西拿給生病的母親看，於是就把海膽藏在宿舍地板下，最後結局是藏起來的海膽發臭了，讓我好失望，當時完全沒想到我母親可能早就看過海膽了。」而宮崎駿也表示最初並沒有安排姊姊小月放聲大哭的橋段，他說：「到了製作後期，我才想到自己小時候也有相同的回憶，母親臥病在床，由小孩負責煮飯的事情，那是很辛苦的，所以對小月來說，唯有承認自己有些地方確實做不來，心情才會比較輕鬆。」宮崎駿也坦言直到製作結尾才曉得最後一幕的畫法，姊妹小月與小梅因為「龍貓」的存在而得到了勇氣與希望，接著她們得自己鼓起勇氣繼續向前行，他說：「從那時我們就決定不再拍續集，因為一生中只要遇過一次龍貓就夠了。」

(中時 )