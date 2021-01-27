南投60歲陳姓婦人，常覺得脹氣、上腹悶痛，吃一點東西就覺得很飽；日前突然發燒、右上腹劇痛，就醫檢查發現她膽結石引發急性腹痛，而且肝臟有顆直徑22公分的囊腫，醫師以腹腔鏡切除肝囊腫及膽囊手術。

衛生福利部南投醫院外科醫師廖師賢指出，肝囊腫俗稱肝水泡，為良性肝臟疾病，可能是先天性的或外傷導致，雖有「腫」字，但跟一般所謂的肝腫瘤，有著極大的不同；囊腫數可能為單一個或多個，大小也不一定，可能小於0.2公分，也可能大於20公分。

廖師賢表示，如果無症狀一般不太需要處置，定期追蹤即可，如果囊腫過大或追蹤時發現持續長大，就需要進一步治療甚至切除。根據目前的文獻報告，沒有跡象顯示囊腫會變成惡性腫瘤。

廖師賢說，如果肝囊腫體積過大，除了壓迫周遭器官產生腹脹、腹痛、噁心或嘔吐等症狀，另可能較易受到外力壓迫而破裂，導致肝臟出血引發更嚴重的併發症，甚至休克；陳姓患者肝水泡達22公分，簡直比排球還要大，所以會出現食慾變差、腹脹等不適感。

醫師透過腹腔鏡為患者實施肝囊腫及膽囊切除術，相較傳統手術，腹腔鏡手術傷口較小、復原較快；病患手術後解決膽囊炎造成的反覆腹痛，胃口也有明顯改善。

(中時 )