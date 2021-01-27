新冠肺炎疫情日益嚴峻，適逢寒假來臨、春節連假，花蓮縣政府升級東大門夜市、市區商圈防疫措施，加強交通場站、大型賣場消毒清潔，要求攤商及民眾戴口罩，並禁止發燒者進入東大門夜市，同時不得試吃試用等促銷活動。

縣長徐榛蔚說，為落實防疫工作，首要面臨即將到來春節人潮，針對所有入住旅客將採全員實名制登記備查。今年花蓮太平洋燈會取消開幕式、元宵晚會及各項聚客活動，燈會期間以裝置藝術分散於太平洋公園供民眾欣賞。

東大門夜市各出入口，每天18時起至22時止，於各出入口增設防疫管制人員，並架設紅外線體溫偵測儀，監測民眾體溫，如有發燒民眾將禁止進入，並一律禁止夜市內相關試吃或試用等行銷活動。

環保局規劃於2月5日至19日，每天於太平洋公園及東大門夜市周邊實施防疫噴藥消毒，就縣轄各大交通場站、大型營業場所、人潮聚集民生熱點、學校及民眾洽公機關等269處地點，進行加強防疫消毒作業。

另外，寒假期間全縣校園不開放，各項學校會議、活動、開學典禮及補習班防疫作為，皆依照中央流行疫情指揮中心防疫措施規定。

衛生局長朱家祥則表示，進入「八大類高感染傳播風險場域」，務必佩戴口罩。經提醒、勸導仍不戴口罩者，衛生局將依傳染病防治法開罰3000元至15000元罰鍰。如在過程中引發爭執，違反公共秩序及社會安寧者，業者報警處理。

(中時 )