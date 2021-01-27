財政部賦稅署27日指出，依照大法官釋憲規定，我國將社福法人免課牌照稅車輛額度從每縣市3輛為限、改為單一團體或機構全國3輛為限。賦稅署副署長樓美鐘表示，因社福法人只要符合資格即可設置多個團體機構，形同放寬免稅範圍。

日前有彰化縣社福法人在該縣有5台車輛，向國稅局申請免課牌照稅，但稅局以2003年函釋訂定的單一行政區3輛為限而拒絕。該社福法人不服而提起釋憲，大法官在2020年12月31日公布司法院釋字第798號解釋，認為單一社福法人在「同一行政區域合計共3輛為限」明顯違反憲法第19條租稅法律主義，不能再援用。

因應大法官798號釋字，財政部一律放寬社福團體車輛免課牌照稅範圍，從原本單一社福法人在各縣市3輛為限、改為各團體與機構在全國3輛，並追溯至2020年12月31日後生效，估計至少有12個社福團體、24台車輛受惠。

舉例來說，社福法人A原本只能在單一縣市有3輛車子免稅額度，僅能到各縣市買車獲得其他縣市車籍才能享有3輛以上免稅額度。

但財政部發布函釋後，A可以在單一縣市設置多個團體機構，像是申請釋憲的彰化縣社福法人旗下有三個團體，免課牌照稅額度從原本的彰化縣共3輛，改為三個團體各3輛、即為9輛。

(工商 )