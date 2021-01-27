部立桃園醫院群聚感染，疫情擴大。國民黨中常委邱素蘭下午在中常會將提案，建議發起「挺防疫，守醫護」行動，由黨公職人員及黨員募款200萬元，如有醫護人員匡列居家檢疫即發給5000元慰問金，為日以繼夜照顧台灣健康的醫護人員，以實際行動盡一份心力。

這項提案獲中常委聯誼會執行長江碩平及該會祕書長謝坤宏等人支持，下午在中常會提出。文傳會主委王育敏表示，大家都支持挺醫護，對此案都不反對，但因內容較複雜，黨主席江啟臣已當場裁示組發會研議規劃，再決定如何辦理。

邱素蘭在提案說明指出，國內爆發醫護院內感染案件，致使近5000名人員匡列居家檢疫，是國內疫情爆發來最大一波，尤以此波匡列對象含括醫護人員約400餘名，對原本已捉襟見肘的醫護能量，造成巨大威脅，也帶給第一線醫護人員莫大壓力。

她說，全國醫療機構、醫事及相關工作人員堅守崗位，守護國人健康、居功厥偉，國人除給予精神上支持外，尚可提供更實質幫助。國民黨當可發揮人溺己溺、人飢己飢精神，發起「挺防疫，守醫護」捐款行動，以實質津貼補償醫護人員這段期間無形的損失，為日以繼夜照顧台灣健康的醫護人員，盡一份心力。

邱素蘭指出，響應辦法可由國民黨發起捐款活動，目標募款200萬元，凡收到隔離或檢疫通知書的醫護人員，憑通知書正本、在職證明書正本、身分證影本、申請表正本即可向各縣市地方黨部申請5000元慰問金，名額以4000名為限。

(中時 )