高雄市議員黃捷罷免投票2月6日即將登場，民進黨祕書長林錫耀今天在中常會分析認為，國民黨在罷捷案恐將「踢到鐵板」，不過他也強調，民進黨對此案不敢輕忽，會全力相挺黃捷。

民進黨桃園市議員王浩宇日前被罷免成功，出乎民進黨意料之外，為避免國民黨再下一城，蔡英文總統20日在民進黨中常會中下令力挺黃捷，23日在台中市黨公職座談會中又再次表明要力保黃捷，讓近日罷捷與挺捷兩邊的聲浪都提高。

民進黨今天召開中常會，據轉述，林錫耀在會中表示，社會並不樂見國民黨一罷再罷的操作行為，最近連國民黨自己都認為罷免黃捷要成功不容易，所以這一次的罷捷案，國民黨可能會踢到鐵板。

林錫耀也提到，民進黨會持續掌握情勢，也從不敢輕忽罷免案，會審慎以對，也希望地方黨部黨員一起支持黃捷，讓優質議員能夠留在地方服務。

此外，民進黨明天原本預計召開中評會，討論民進黨立委林淑芬等3人在立法院萊豬表決投票時的跑票案，因高雄市議會決定召開臨時會，身為高雄市議員的中評會主委康裕成無法北上，目前暫定延至2月8日再開會討論。

(中時 )