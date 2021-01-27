雲林縣政府推5種智慧定位設備，守護失智長輩。（張朝欣攝）

雲林縣政府為守護失智長輩，27日舉辦「智慧守護，愛不迷途」雲林縣運用科技守護長者防走失服務計畫記者會，提供走失高風險長輩5種智慧定位設備，希望藉由這些設備，讓長輩可以享有尊嚴自由外出，更能平安順利回家。

雲林縣長張麗善27日偕古坑鄉長沈勝騰等人，為前幾天走失的古坑長輩配戴D＋御守錶，希望透過定位手錶，讓失智長輩不受限制自由外出，除家屬能夠透過手機或電腦追蹤長輩位置，警方也可藉此定位資訊，減少尋人社會成本並即時救援。

張麗善表示，縣府先於2019年底舉行失智手環及守護網絡記者會，推出雲林天倫D＋卡、D＋平安符、D＋手環3種藍芽定位設備，今年再加入2種具GPS功能的D＋御守錶、D＋定位錶，讓家屬可以透過更多元的定位設備追蹤長輩行蹤。

防走失服務計畫也提供「天倫方案」，讓與長輩同住的親屬申請智慧定位設備，張麗善鼓勵祖孫能夠共同配戴，一旦發生長輩走失或緊急事件，便能夠藉由求救按鈕求援，獲得最即時的協助。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝說，失智會造成整個家庭非常大的負擔，雲林縣政府能夠提出運用科技守護長者概念，讓長者照顧更上一層樓，家屬也可以安心工作，不必時刻擔心自家長者走失發生危險。

縣社會處長林文志補充，「智慧守護，愛不迷途」計畫，將先為雲林縣曾經走失或有失智高風險長輩提供服務；設籍及居住雲林縣65歲以上長輩若有需求，亦可向鄉鎮市公所、雲林縣輔助器具資源中心提出申請。

(中時 )