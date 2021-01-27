109學年HBL高中籃球聯賽八強賽31日登場，高中體總今天和各隊教練開會說明防疫規範，秘書長朱彩鳳表示，屆時兩個比賽場地新莊體育館和板橋體育館根據場館空間大小、容納人數限制進場人數，呼籲一般民眾透過轉播支持高中籃球。

新冠肺炎疫情不穩定，防疫不能馬虎，朱彩鳳表示，新莊體育館可容納7000位觀眾，八強賽只開放七分之一進場人數，因此每天只能有1000人進場，其中每場賽事與賽球隊啦啦隊各200人，工作人員至多100人，因此每日一般民眾僅有500位名額可以進場，有人離場後也不再開放新的觀眾進場，而板橋體育館因為空間更小，僅能容納啦啦隊和工作人員，因此板橋體育館不開放一般觀眾進場。

朱彩鳳強調，請各位球迷遵守防疫規定，進場務必帶口罩、只能喝水不得飲食，也請關心球員戰況的家長避免在場館外逗留，要進場的民眾除了填寫健康聲明書，也必須攜帶身份證，14歲以下者可憑健保卡，如果沒有帶身份證件不得入場，呼籲關心HBL戰況的民眾盡量在家透過轉播欣賞比賽。

因為進入室內場館一定要戴口罩，僅場上比賽球員可以脫下口罩，朱彩鳳提醒，各隊教練也請在場邊執教時口罩「戴好戴滿」，一旦拉下口罩會先口頭警告，若再犯就會被請出場，大會也會加強消毒，每天第一場賽前、最後一場賽後以及換場都會進行消毒，守護所有人員的健康。

(中時 )