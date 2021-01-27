雲林縣政府取消北港燈會，改以水道頭文化園區等5大賞燈點分散人潮紓壓抗疫。（張朝欣攝）

雲林縣政府取消北港燈會，改以北港朝天宮等5大賞燈點分散人潮紓壓抗疫。（張朝欣攝）

雲林縣政府因應防疫，今年取消北港燈會，但為讓民眾感受春新氛圍，藉此放鬆心情抗疫，在北港鎮規畫水道頭文化園區、顏思齊紀念碑圓環、老街巷弄等5大賞燈點，分散的賞燈點可避免人群過度集中，讓新春出遊不僅有看頭且更安全。

去年北港燈會不受新冠肺炎疫情影響於2月登場，但今年面對疫情不斷升溫，雲林縣政府基於防疫考量，本月20日宣布取消北港燈會，改以策展方式在北港鎮規畫5大賞燈點，希望大家藉由賞燈紓壓抗疫。

雲林縣政府表示，北港5大賞燈點以「2021燈會原鄉，北港時光蘊河」為主題，分別在朝天宮媽祖廟、水道頭文化園區、顏思齊圓環、老街巷弄、中山路尾入口意象，結合光與藝術，形塑年節歡樂氣氛，配合香火鼎盛的北港媽祖，讓民眾感受安心與溫暖氛圍。

去年北港燈會原主展場「水道頭文化園區」，今年以「水」與「光」為主軸串聯整個園區，並把眾多老樹融入其中，讓民眾彷彿來到水漾森林祕境，感受北港傳統燈藝與現代燈組的藝術響宴。

今年是顏思齊開台400周年，因此特別在顏思齊圓環規畫400年前顏思齊率眾來台開墾的意象燈組，讓民眾賞燈之餘，也能了解北港地區在開台歷史的重要性。

北港朝天宮斥資千萬元，請來國際燈光大師周鍊利用光雕照明，打造朝天宮成為最璀璨的「巨型花燈」。周鍊曾負責設計美國自由女神的燈光照明，藉由大師之手，讓朝天宮化身為巨型賞燈點。

(中時 )