外資連續賣超台股四日，近六日賣超大盤的金額高達1087億元，其中被提款最多的就是台積電，估計超過佔其中的860億元，如果說2021年是「K」型復甦之年，K型也就是拜登形容的，經濟往下走，股市往上走，那台股就是全世界的K歌之王，是世界的焦點，但沒想到台積電在1/21創下679元的歷史新天價後，就被外資狠狠的K下去！

值得注意的是，這幾天站在台積電買方的是散戶大軍和內資，從1/21創高以來，融資張數增加6700多張，投信從1/22以來，也買超達4800多張，儘管不及外資賣超的力道，但散戶大軍和內資是積極抵抗這波提款賣壓的，或說是趁機在撿便宜。

2020年一整年，外資的台積電持股水位是下降48萬張的，但股價仍然不斷在創新高，代表去年有進場買的，今年全部都賺錢，而且自從盤中零股開放後，散戶買最多的就是權王台積電。儘管外資在短時間就賣超12萬張的台積電，散戶仍是想延續去年賺錢的經驗，有拉回就是買點，所以瘋狂的進場。

現在社群媒體發達，以及全民炒股的時代下，散戶的力量真的不容小覷，會相當的瘋狂。近期Reddit網軍號召，瘋狂追捧美股GameStop (GME)，股價一日狂飆漲92%，連特斯拉的馬斯克也出來助陣，讓放空的法人一路軋空，一夜慘賠16億美元，就是散戶力量瘋狂的例子。

而且，因為台積電現在是世界的晶圓代工霸主，任何電子業都流著口水求台積電分產能，所以連華爾街的外資，都在積極買進台積電ADR，最著名的華爾街外資，就是日正當中的ARK基金，由號稱美國女版巴菲特的科技女股神伍德（Cathie Wood）掌舵，從去年開始大舉買進台積電ADR，而筆者在第一時間就察覺到ADR領漲台股的現象，在去年9月17日的專欄《台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」》，就寫得相當清楚。

因此，有了華爾街外資的助攻，加上散戶大軍的力量，台積電止穩的機率高，能戰勝賣超台股的外資，股價最理想會是先蹲後跳，最糟也不會弱太久。畢竟，台積電是台股中的「滿分績優好學生」，交出歷史最高的成績單，以及宣告今年最狂的資本支出280億美元，不需要雞蛋裡挑骨頭，拿放大鏡檢視，可以樂觀看待它今年的表現。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)