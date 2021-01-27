北村豐晴導演帶著女兒（左）和女兒同學一起欣賞「格林童話-白雪公主與七矮人特展」。（寬宏藝術提供）

北村豐晴導演（右起）帶著女兒和女兒同學一起欣賞「格林童話-白雪公主與七矮人特展」。（寬宏藝術提供）

「格林童話-白雪公主與七矮人特展」正在中正紀念堂熱烈展出，導演北村豐晴23日特地在百忙之中帶女兒和同學前來逛展，北村導演表示，兩個孩子從小都是老婆在負責講故事、自己都是負責周末安排行程出去玩。這是第一次陪女兒讀童話故事很特別，女兒是「公主控」什麼公主都喜歡，每天都問什麼時候要帶她來玩，為了完成女兒的公主夢，再忙也要擠出時間來這裡玩。

北村導演的女兒也換上公主服裝，沉醉在童話世界中，更在「皇后的魔鏡密室」驗證自己是不是最漂亮的公主，玩得不亦樂乎！需要人力才能驅動的「七矮人礦車」讓北村導演大喊超累，但擔心女兒以後長大都跟朋友出去，一定要把握女兒還需要他的時間好好陪女兒！並說到，如果女兒國小交「白馬王子」他可以接受，比較擔心高中時期的交往對象，一定會嚴格要求女兒帶回家給爸爸「驗貨」。

北村導演對展覽中最印象深刻的就是「七矮人餐廳」，結合數位科技的點餐方式與投影，從點餐到上菜都非常魔幻，因為本身也有在經營餐廳，所以很有共鳴，小矮做的料理都超級可愛！

對於執導的影集《戒指流浪記》受好評，更入榜HBO全球最熱門影集分類榜前十名，是該榜單唯一的華語影集，北村導演對此興奮表示，真的非常榮幸與開心，因為這部片耗時耗資，花了兩年討論劇本規劃、拍了兩個多月加上一年的後製，自己也很期待上檔，現在不僅受到台灣觀眾喜愛，也算受到國際關注，最重要的是女兒的肯定，聽了心裡很高興！

北村導演也透露今年預計會執導兩部片，風格上面差異非常大，其中是第一次挑戰驚悚長片，很興奮；另一部片是青春校園劇，雖然風格很不一樣，但都有共同點就是一定會加入幽默元素，請大家期待一番！現在只想要好好陪家人過年，逛展覽、踏青放鬆一下。趁現在到過年好好休息，這次過年預計全家要去礁溪玩三天，享受親子時光。

「格林童話-白雪公主與七矮人特展」即日起在中正紀念堂2、3展廳熱烈展出至4月5日，入場須配合政府防疫措施，攜帶證件以及口罩，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。

(中時 )