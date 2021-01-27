美國處理器大廠AMD近年在執行長蘇姿丰帶領下，以及台積電先進製程提供的優異效能，AMD於26日公布2020年財年第四季與全年財報，表現遠遠超越市場預期，蘇姿丰在受訪時表示，2020年整年需求龐大，遠遠超出計畫，所有的業務都處在最佳狀態，預料2021年需求將依舊強勁，台積電產能供不應求。根據市調機構最新報告指出，AMD有望在2021年成為最大7奈米製程客戶，蘋果則是有望成為5奈米最大客戶。

AMD所公布的財報顯示，Q4營收32.4億美元，年增53％，每股收益為1.45美元，2020年財年營收達97.6億美元，較前一年增加45％，每股收益為2.06美元。在蘇姿丰帶領下，AMD專攻高效能運算(HPC)，搶攻PC處理器與資料中心伺服器市場，再以賽靈思主要產品 FPGA，主要應用在AI、邊緣運算等市場，AMD以EPYC伺服器搶攻資料中心業務，甚至與美國半導體巨頭英特爾、NVIDIA搶市，英特爾甚至在先前公布的財報中顯示，有61億美元營收資料中心事業群（DCG）的營收貢獻下滑16%，很有可能是遭到AMD追擊。

AMD於2019年推出的產品廣泛受到市場青睞，所採用的台積電7奈米製程的Zen2 架構的處理器，也在英特爾面臨14奈米、10奈米製程研發與產能面臨困境之上扭轉局勢，甚至在2020年的白牌CPU市場上，一度追平稱霸多年的英特爾，去年底推出的RDNA 2 架構、Radeon RX 6000 系列顯卡，以及AMD Ryzen 5000處理器也廣受好評。

此外，目前熱銷、產品難求的PS5、Xbox Series S/X所採用的客製化處理器，也由AMD供應、台積電7奈米製程，同天公布財報的微軟也指出，去年發售的這兩款主機成為微軟史上最暢銷產品。

對於市場需求強勁，蘇姿丰在接受外國財經媒體訪問提到，AMD各方面業務都在最佳狀態，盈利能力也在提升，利潤率則是取決於哪個地區市場成長較快，她也補充，利潤率沒有受到成本增加或削價影響。AMD也提到，收購FPGA晶片大廠賽靈思（Xilinx）的計畫，預計在2021年底完成。

對此，市調機構Counterpoint最新研究報告顯示，2020年全球晶圓代工市場成長超乎想像，2021年將會繼續成長，來到920 億美元，較前一年再成長 12%。AMD有望在2021年成為台積電7奈米製程最大客戶，蘋果則是成為台積電5奈米最製程大客戶。

(中時新聞網)