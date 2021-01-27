嘉基骨科部手外科主任黃惠鑛醫師說明最新的臂叢神經手術方式。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義基督教醫院今舉辦「嘉基臂叢神經手術，讓癱瘓的手再活起來」記者會，讓大家見證神經手術成果。（嘉義基督教醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

40歲的蔡先生2年前因嚴重車禍導致上下肢多處骨折，神經損傷造成右上臂癱軟無力、無法動作，嘉義基督教醫院骨科部手外科主任黃惠鑛針對蔡先生頸部及上臂神經轉移至癱瘓的神經做功能重建手術，術後搭配復健數月，患者上臂功能逐漸恢復。

嘉基指出，上肢癱瘓問題包含臂叢神經損傷、頸椎受傷、腦部受傷、中風，其中臂叢神經主要手術已發展10幾年，已演進到神經移植手術，主要是將受傷的那段神經切除，中間神經缺損用移植來的神經橋接，讓神經慢慢長過去，但神經回復程度通常會減弱許多，效果較不理想。

黃惠鑛說，最新臂叢神經手術方式是從受傷神經附近找健康的神經，並從中分離並截取一小神經束，再針對受傷的神經做轉移接電動作，直接將強電力的神經，直接接到功能受傷的神經上，可以確保中間電力不會損失在多餘的橋接神經生長上。

至於一般人擔心切取部分正常神經是否會對身體正常功能有所損傷？黃惠鑛解釋，手術取用的神經不多，而且都會保留其他共同支配同功能的神經，以確保身體正常功能，對身體功能影響幾乎察覺不到。

黃惠鑛說，許多癱瘓功能重建手術現都有重大革命，大家都以為救不了的腦、脊椎或周邊神經損傷，都有很大機會可以回復適當功能，「台灣的神經重建手術在世界具領先地位」。蔡先生今也出席「嘉基臂叢神經手術，讓癱瘓的手再活起來」記者會，讓大家見證神經手術成果，他更感謝醫師黃惠鑛的悉心治療與鼓勵。

(中時 )