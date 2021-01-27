美國國務院1月23日針對共機13架次擾台發表聲明，要求北京停止對台灣施壓，並呼籲中方與台灣民選代表開展有意義的對話，但是綠營人士與不少網民都發現，美方聲明中稱台灣為「台灣民選代表們」，有將台灣官方降格的疑慮，顯示拜登政府對台政策已從川普政府的立場大幅倒退。此話題在網上發酵的同時，更有挺藍網民甚至改以「蔡民選代表」來稱呼蔡總統，諷刺執政的民進黨自認為美台關係大躍進完全是過度樂觀。

中共23日派遣13架次的軍機進入台灣西南方防空識別區，其中包括史無前例的8架次轟-6K轟炸機，美國國務院隨即在推特發表聲明表示，「美國注意且關切到，中國不斷對包括台灣在內的鄰國進行恫嚇的企圖，我們敦促北京停止對台灣在軍事、外交及經濟上的壓迫，並與台灣民選代表們(Taiwan’s democratically elected representatives)進行有意義的對話。」

The U.S. urges Beijing to cease its military, diplomatic, and economic pressure against Taiwan and instead engage in meaningful dialogue with Taiwan’s democratically elected representatives. We support a peaceful resolution of cross-strait issues. https://t.co/o2rZL4onJ8 — Ned Price (@statedeptspox) January 24, 2021

聲明還說，美國會維持長久以來根據美中三個公報、《台灣關係法》、對台六項保證承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，「我們對台灣的承諾堅若磐石，也致力維持台灣海峽及區域的和平與穩定」。

對於美方聲明，台灣外交部隨即表達「由衷感謝」，但官方未就「台灣民選代表」的用語表達評論。不過，眼尖的網友立即發現，相較川普政府後期公開稱呼蔡英文「總統」、台灣「政府」等用語，拜登政府對台灣政府官員改用「民選代表」的稱呼，顯示其對台政策已不像前任的川普政府那麼激進。網友質問，台灣被拜登政府拔掉「總統」、也無「蔡英文政府」，談判對象降格為「民選代表們」，這是台灣吃萊豬的代價嗎？蕭代表在拜登就職典禮草地上拍照，還自稱美台關係42年來最佳狀態，就是換來「台灣民選代表」的對話身份？

綠營的台灣守護民主平台理事、牛津大學法學博士候選人宋承恩指出，這次拜登聲明內容未用「台灣官員」，也沒出現「台灣政府」，而是用「台灣民選代表」，顯示美國對台維持「非官方」立場，與蓬佩奧天差地別，深刻感受到拜登「倒退嚕」地回到過往美國對台政策框架中。

綠營粉專側翼也注意到美方用語已不同於蓬佩奧的用法，在網上貼出美國務院聲明全文，並稱「小英在美國的官方稱呼中從『總統』變成了『民選代表』」，網友還回應稱「友台的葉望輝等都被趕下來了，見微知著啊！」網上綠川粉更是集體崩潰，終於體認到川普政府卸任前狂飆美台關係只是春夢一場。

藍營網友戲稱「蔡民選代表視察陽明山特戰指揮部北部部隊」。（圖／臉書影片截圖）

藍營網友反應則相對興奮，紛紛挖苦綠營網友的焦急萬狀，甚至在轉發蔡總統視察軍方進行春節慰勉活動時，戲稱為「蔡民選代表視察陽明山特戰指揮部北部部隊」。

對拜登政府未來對台政策走向，德國的中國研究智庫莫卡托中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）接受外媒訪問時分析稱，雖然拜登在競選期間曾稱其政府將對中國採取強硬立場，但他不太可能因此使美台官方關係正常化，拜登過去曾表示支持台灣戰略模糊（Strategic Ambiguity），並維持台灣海峽現狀。而且目前美中關係仍呈緊繃，美台之間友好來往將持續，但是拜登政府為了減輕台海緊張局勢，可能將對台政策調整回到歐巴馬時期的狀態。

(中時新聞網)