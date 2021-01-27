有「日本奧斯卡」之稱的「日本影藝學院獎」，今天（1／27）上午公佈第44屆各大「優秀獎」得獎名單。改編自真人真事、由傑尼斯人氣團體「嵐」成員二宮和也領銜主演的新片《淺田家！》，一舉榮獲「優秀電影」、「優秀導演」、「優秀男主角」、「優秀男配角」、「優秀女配角」、「優秀劇本」、「優秀美術」、「優秀剪輯」等八項大獎，並將在各大優秀獎得主當中，角逐「最優秀獎」榮耀，結果將在3月19日於東京新高輪格蘭王子大飯店揭曉最終得獎名單。這部空降日本新片票房冠軍，並已獲得眾多獎項肯定的《淺田家！》，目前也確定由曾發行《永遠的0》、《紙之月》、《火口的二人》等眾多獲獎日本佳片的「采昌國際多媒體」購入台灣發行權，將在3月5日於全台盛大上映！此外，由「采昌國際」所發行的《紫羅蘭永恆花園電影版》、《喬瑟與虎與魚群動畫版》，也雙雙獲得「優秀動畫」肯定，《喬》片目前也正在全台熱映當中。

日本奧斯卡是由「日本影藝學院獎協會」所主辦的日本最重要電影獎項，並於1978年開始頒發。今年的第44屆入選作品，主要鎖定從2019年12月16日至2020年12月31日所公開的電影，其中包括154部日本電影，以及210部外語電影，並透過協會中的3953位會員投票選出。其中由傑尼斯「嵐」成員二宮和也領銜主演的《淺田家！》，一舉榮獲「優秀電影」、「優秀導演（中野量太）」、「優秀男主角（二宮和也）」、「優秀男配角（妻夫木聰）」、「優秀女配角（黑木華）」、「優秀劇本（中野量太、菅野友惠）」、「優秀美術（黒川通利）」、「優秀剪輯（上野聰一）」等八項大獎肯定。

尤其本片是由以《幸福湯屋》獲得日本奧斯卡表揚的中野量太導演，他改編真人真事的感動之作，更是二宮和也在「嵐」停止活動前的最後一部電影作品，因此獲得廣大影迷關注。值得一提的是，在日本奧斯卡揭曉之前，本片也已經獲得華沙影展「最佳亞洲電影」、日刊體育電影大獎「最佳男配角」與「最佳女配角」、橫濱電影節「最佳男主角」與「年度十大佳片」肯定，更是報知電影獎、藍絲帶獎入圍最多項的入圍最大贏家，廣被看好是今年日本獎季最具獲獎實力的電影之一。此外，二宮和也的粉絲們也紛紛看好，他將繼《我的長崎母親》之後，二度獲得日本奧斯卡影帝榮耀！

改編自真人真事的《淺田家！》，男主角二宮和也所飾演的攝影師「淺田政志」真有其人，更是轟動全日本「最會拍全家福」的男人，曾獲得「木村伊兵衛攝影大獎」肯定。此外，全片集結「日本奧斯卡影帝」妻夫木聰、「柏林影后」黑木華，以及菅田將暉、平田滿、風吹薰等一流卡司共同演出。故事笑中帶淚、驚喜不斷，也因為劇情所傳遞的希望與溫暖正能量，讓這部優質作品一舉空降日本新片票房冠軍。如今獲得日本奧斯卡肯定，也再獲影迷熱烈討論。

(中時 )