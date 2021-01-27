男子居家檢疫被討債集團暴打強押離開，10萬元罰緩撤銷。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

居家檢疫竟還被討債集團打傷、強押離開，警方據報到場處理，發現陳男違反規定，通報移送裁罰10萬元後由法務部行政執行署彰化分署執行，陳男主張他是遭強押被迫離開檢疫區，彰化分署調查後，發現陳男確實是遭強押而違反隔離

，今天撤銷裁罰。

陳姓男子從香港入境台灣，去年10月30日自香港入境台灣

，依規定應執行居家檢疫到同年11月13日，陳男借住在朋友的水里住所進行隔離，結果討債集團不怕「疫情」衝上門來討債，還肢體接觸、暴打一頓後強押離開到南投市住戶。

陳男友的友人的父親看到後報警，警方到場處理，發現陳男正在進行居家隔離中，立即通報當地衛生機關處理裁罰10萬元，法務部行政執行署彰化分署執行。

事後，陳男喊冤不得以，表示是被遭強押被迫離開檢疫區

，彰化分署表示，陳男確實違反居家檢疫規定，且因在居家檢疫期間也難以去驗傷舉證告發傷害，故陳男雖主張他遭強押，但卻難以立即提出被強押的證明。

為了避免因為移送延宕而遺誤防疫先機，移送機關先本於形式外觀裁罰10萬元後移送彰化分署執行，續行調查是否有前述因強押而違反隔離的情事。彰化分署在辦理本案時，除了詢問事情原委外，也詢問他的家人當日情形，再綜合當日被舉發的各種證據，發現陳姓義務人在11月1日應該確實是遭強押而違反隔離。今天已經請衛生單位撤回執行。

彰化分署表示，希望能藉這個案例，建立未來跨機關合作共同防疫，讓衛生單位能迅速裁罰後放心移送執行，再由執行機關在執行的同時，協助衛生單位續行調查，在達到防疫目的的同時也兼顧人權保障。

(中時 )