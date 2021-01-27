金大指出，目前該校與廠商合作開發的蒜頭系列商品有黑蒜頭、黑蒜精及黑蒜酒，其中黑蒜酒十分搶手，市場詢問度最高。（金大提供）

金大食品科學系生物資源利用實驗室賴盈璋教授團隊以多年食品科學的專業能力，將大蒜成功研製為黑蒜系列產品。（金大提供）

新冠肺炎疫情持續發燒，國立金門大學食品科學系與廠商合作研發的黑蒜頭、黑蒜精及黑蒜酒等系列產品，成為抗疫保健品的首選，詢問度一天比一天高，研發實力獲得產學界和消費大眾的肯定。

金大指出，目前該校與廠商合作開發的蒜頭系列商品有黑蒜頭、黑蒜精及黑蒜酒，其中黑蒜酒十分搶手，市場詢問度最高。另該校研發的保健養身聖品－詠統黑蒜精，曾獲雲林10大伴手禮、良品禮讚獎、台灣百大伴手禮、優良品質獎，以及520國宴指定食材的肯定，並於去年底榮獲最佳產品類國家品牌玉山獎，該獎項是國內最權威、規模最大的企業榮譽表彰，由賴清德副總統頒獎肯定。

金大食品科學系生物資源利用實驗室賴盈璋教授團隊以多年食品科學的專業能力，將大蒜成功研製為黑蒜系列產品，具有調節生理機能、滋補強身及提高人體抗氧化能力之效果，在防疫期間已是消費者的首選商品，研發成果也將「生物科技」與「健康產業」價值鏈成功連結在一起。

賴盈璋教授指出，該校研發的黑蒜頭產品，選用雲林產地的優質蒜頭，並以長時間低溫熟成及乾燥，同時參考外國的先進科技，再以全果萃取的技術，保留整顆黑蒜的營養成分濃縮而成。近年來已取得10幾件的發明專利，例如：「一種可提高已受酒精性肝損傷之酵素活性的黑蒜頭食品之新用途」、「一種具有抗氧化／消除自由基能力之黑蒜頭發酵乳及其製造方法」、「一種黑蒜頭之抗血色素糖化及降血糖萃取物之製作方法」、「黑蒜頭改善雄性動物精液品質之用途及性功能障礙的保健食品」、「一種製備具有減緩已受高脂飲食誘發高血脂及脂肪肝的黑蒜頭熱水萃取物之用途」、「一種發芽黑蒜頭的食品」等在內。

(中時 )