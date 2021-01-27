被動元件廠華新科（2492）宣布買回500張庫藏股，買回區間價格為230～243元。

華新科預計自28日起實施庫藏股，買回張數為500張，占公司已發行股數約0.1％，截止日為3月26日，買回股份將轉讓給員工。

(工商 )