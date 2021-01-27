華新科將買回500張庫藏股 18:592021/01/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被動元件廠華新科（2492）宣布買回500張庫藏股，買回區間價格為230～243元。 華新科預計自28日起實施庫藏股，買回張數為500張，占公司已發行股數約0.1％，截止日為3月26日，買回股份將轉讓給員工。 拜登買美國貨亞股全趴 龍劭華買防疫保單陳淑芳逾齡沒保 (工商 ) #華新科 #買回 #張庫藏股 #被動元件廠 #買回區間價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華新科集團信昌電、佳邦6點宣布處分資產 16:512021/01/27 財經 王品發股票留人 砸25.9億元買庫藏股 20:442021/01/27 財經 雙鴻決議買回庫藏股 19:402021/01/27 財經 新春福袋拿好禮 玉山Wallet讓你抱回1萬點 15:412021/01/27 財經 《半導體》力成拚成長續轉型 法人看好獲利動能 11:082021/01/27 財經 權證星光大道－元大證券 貿聯 短多買盤追價 04:102021/01/27 證券．權證 相隔10年誠品回嘉 限定店落腳嘉義市立美術館 15:312021/01/27 寶島 男童拿大把1塊到肯德基買可樂 店員問完原因一舉動暖爆 16:332021/01/27 生活 買美貨論波及 亞股下挫台股趴 04:102021/01/27 財經焦點 便宜買北市東區公寓 交屋後崩潰：要花25萬清垃圾 09:302021/01/27 房市新訊 《半導體》三大業務樂觀 旺宏盧志遠：今年是好年 17:562021/01/27 財經 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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