瑩碩（6677）27日宣布，旗下精神病用藥「帕利（口瓜）酮緩釋片」的中國地區藥品開發與銷售權利，授權華潤集團的雙鶴利民（濟南）藥業公司，瑩碩將依藥品開發進度，享有里程碑權利金以及產品上市後的銷售權利金。

瑩碩是在27日透過視訊，與雙鶴利民簽署新產品開發協議。該協議為2019年簽署戰略合作框架的延續，雙方進一步鎖定中國成長快速的精神科藥物市場，深化及擴大技術平臺與藥品的開發夥伴關係，預期將有助強化瑩碩與中國醫藥行業供應鏈的連結，為營運增添動能。

總經理顏麟權表示，從全球醫藥市場規模觀察，精神相關藥物，包括抗憂鬱症、抗精神分裂（思覺失調）、抗焦慮藥物的市場規模僅次於心腦血管類藥物，是全球第二大用藥領域，而中國市場近年來的成長尤其快速，潛在的藥物開發商機龐大。

顏麟權表示，瑩碩與華潤雙鶴共同合作的藥品項目「帕利（口瓜）酮緩釋片」，為高技術緩控釋製劑，屬於第二代抗精神病藥品，臨床上作為抗思覺失調症的第一線用藥。

根據全球知名醫藥資訊顧問公司IQVIA資料顯示，2019年帕利（口瓜）酮緩釋片的全球銷售額約為5.7億美元，而該藥品在2018年即進入中國國家基本藥物目錄，2019年更進入國家醫保目錄，由於醫保是中國藥品市場的最大買家，該藥品市場的成長空間不容小覷。

雙鶴利民為央企華潤旗下華潤雙鶴藥業全資子公司，去年底入選為2020年度山東省「品質魯藥」品牌建設示範企業，為藥品行業中的標竿企業。

瑩碩表示，雙方尚有多個項目在洽商中，透過深化互利合作，建立全面戰略夥伴關係，有助完善瑩碩在中國一致性評價的策略布局，加速產品上市銷售並實現獲利。

(工商 )