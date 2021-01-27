電影《那時候。》與TOWER RECORD的最新合作海報中，女團「BEYOOOOONDS」成員山崎夢羽扮演偶像前輩松浦亞彌。（株式會社TOWER RECORD提供）

松坂桃李婚後人氣事業皆節節高升，日前因演出劔樹人原著小說改編電影《那時候。》（暫譯），登上日本TOWER RECORD唱片行「NO MUSIC, NO IDOL!」形象海報，一同登上同款海報的還有在片中飾演經典偶像「松浦亞彌」的「BEYOOOOONDS」成員山崎夢羽，松坂桃李演出劔樹人本人，該片描述偶像追星男與5人夥伴們的故事，海報上也繪著夥伴們各樣姿態，松坂則是滿面春風，幸福溢於言表。

此外，松坂還挑戰了全台正上映中的電影《魔物獵人》（Monster Hunter）的日語配音，但角色不說日語，用故事中世界的獨特語言溝通，松坂在配音時不斷「喔喔啊啊」叫，他表示：「剛拿到劇本時，我就想：這是什麼啊？」這次聲優只找了喜歡《魔物獵人》遊戲的演員，「聲優王子」宮野真守、《鬼滅之刃》聲演竈門炭治郎的花江夏樹等豪華聲優共同演出。

(中時 )