港星蔡少芬和大陸武打明星張晉是演藝圈模範夫妻檔之一，結婚12年育有1兒2女，不時在網上曬日常生活，受到許多網友喜愛，今（27日）蔡少芬曬出泡湯照，

蔡少芬在微博Po出好幾張泡溫泉的照片，寫下：「天氣冷，泡湯去！」好心情顯露無遺，照片中，蔡少芬紮起頭髮、素顏入鏡，儘管脂粉未施，肌膚依然光滑，完全看不出已經47歲。

蔡少芬放送泡湯照。（圖／翻攝自微博）

有趣的是，蔡少芬曬完一系列泡湯照後，還補充表示：「本來有些性感一點的，可...張生不容許！哈...」，透露老公的吃醋反應，兼放閃一波，引來許多網友留言「張先生是想自己欣賞」、「娘娘可以偷偷放」、「張生獨佔你的美」。

另外，不少網友也發現素顏的蔡少芬，看起來和張晉特別神似，激動直呼「和張晉長得好像」、「非常有夫妻相」、「不像一家人，不進一家門，太像了！」

蔡少芬笑曝張晉不讓她PO更性感的照片。（圖／翻攝自微博）

事實上，蔡少芬之前上陸綜《妻子的浪漫旅行4》外出旅行，準備行李時，她曾向張晉透露自己要穿比基尼游泳，並問對方自己可不可以露肚子，張晉聽了馬上語帶警告地反問：「別人老婆露不露不關我的事，我的老婆露不露你覺得呢？」讓蔡少芬嚇得表示「我不敢」。

而外出旅行後，蔡少芬翻出張晉替自己準備的泳衣，沒想到竟是一套厚實的捕魚裝，讓她看了崩潰拒絕大喊「我不要」，當下隔空向在棚內的張晉嗆聲「張晉你是不是人呀」、「我打死你呀」，大喊「我帶回去給你穿」，場面十分搞笑。

(中時新聞網)