金唐殿與善行寺已經纏訟30多年，雙方交惡，還用鐵皮分隔空間。（莊曜聰攝）

文資處下午到現場會勘，將重啟文資審議會議，金唐殿人員也到場表達意見。（台南市政府文化資產管理處提供／莊曜聰台南傳真）

日據時代一紙無償供地文書，造成台南佳里金唐殿、善行寺纏訟超過30年未有結論，金唐殿要求拆屋還地不成，善行寺為反制，還將地上物申請列入台南市歷史建築，27日下午南市文化資產管理處到現場會勘，金唐殿廟方人員也到場表達強烈抗議。

這件廟產爭議事件，起因於97年前的大正12年，善行堂第一代住持惻淨法師從台南竹溪寺來佳里弘法，獲聘暫時管理金唐殿，但善行堂當時沒有道場，當時金唐殿管理人黃深淵和香科下轄各保正共同立下承諾書，把廟後300坪土地「永久無償」供給善行堂做為建築基地之用，並興建大士殿捐給善行堂，後來又在佳里北頭洋一帶蓋了善行寺現址。

金唐殿在30多年前，要求善行寺還回廟後土地，並打官司請求終止善行寺大士殿地上權，2012年時還與蕭壠香科下轄的17角頭、24村庄連署討地，但因善行寺握有大士殿土地永久使用權，法院認定有效，金唐殿一再敗訴，目前官司上訴到高等法院。

原本是佛、道等宗教融合的空間，卻因為土地問題爭端不斷，善行寺在2019年時還向台南市政府申請爭取文資身分認定，並在去年11月通過南市古蹟歷建文資審議，原本就要正式公告，但經過重勘範圍後，將重開文資審議，後續還有爭議。

會勘時金唐殿人員情緒激動，總幹事邱建男表示，大士殿是金唐殿早年捐建，土地所有權也是金唐殿的，善行寺占用不還申請歷史建築意圖保護，實在沒道理，絕對要抗爭到底；主委鄭添仁表示，大士殿是否列入歷史建築，至少要在土地紛爭結束再來討論，就算要申請，也該由金唐殿來決定。

台南市文化局長葉澤山回應，大士殿是佛道共用的建築空間，在南市宗教文化資產中相當罕見，是否列入歷史建築保存，跟雙方之間的訴訟是兩回事，未來也會邀請金唐殿出席日後文資審議表達意見。

(中時 )