桃園市9旬李姓老翁獨自外出步行走到八德區廣福、廣興路口迷途，八德警分局廣興派出所員警獲報前往，發現老翁蹲在在馬路、神色徬徨，透過人臉辨識系統查出老翁身份，順利送他回家。

八德分局廣興派出所員警鄭貴隆、黃文憲日前晚上巡邏時，接獲民眾報案稱於八德區廣福、廣興路口附近，有迷失老翁神情徬徨蹲坐在馬路旁。

警方到場後立即上前關切詢問，據了解老翁下午就獨自步行外出，但因為忘了回家的路，才會一路走到八德區廣福路附近但因體力不支而蹲坐路旁，警方先向老翁詢問其姓名與住址，但老翁無法清楚表達身份，只嚷嚷著說自己是住在中壢地區附近好像有加油站，但這兩地相差甚遠，實在是無法確認老翁住在何處。

黃文憲便運用M-POLICE警用小電腦確認老翁的身份，原來老翁住在中壢區的榮民南路與新中北路口附近，該地點附近確有一間加油站，於是警方確認老翁詳細地址後，便用巡邏車載送老翁平安返家。

(中時 )