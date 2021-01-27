因販賣嬰兒車籌措醫藥費而爆紅的「5寶爸」台中江姓男子，負面消息卻不斷傳出，先是屢次爽約新工作，如今更遭房東出面爆料搬走後，有力氣搬走主播送的新冰箱，卻留下滿地垃圾給他們，氣得他們出面：「忍無可忍了」。本報專訪房東，房東也貼出所有LINE對話紀錄，直呼給他們方便，竟還被反咬一口。

《中時新聞網》獨家訪問房東，房東大吐苦水，痛批5寶爸話都說得很漂亮，但其實什麼都不會，5寶爸多次承諾搬家前會把所有東西清空，最後卻僅搬走必需品與主播送的新冰箱，留下滿地的垃圾與髒汙，就連當初拿出來籌措醫藥費的嬰兒推車也被當垃圾丟在原地。

房東忍無可忍5寶爸，出面爆料真相。(圖／房東提供)

5寶爸承諾會清空租屋處，卻不斷使用各種理由推託。(圖／房東提供)

透過房東提供的LINE對話紀錄可以看到，房東太太林小姐多次要求5寶爸搬家前務必將原本不屬於房子的雜物與垃圾清乾淨，5寶爸也不斷表示「放心」、「一定會」，但一拖再拖，多次爽約。到了約定的交屋日，房東太太前往一看後，看見的是滿地的雜物與垃圾、散發出惡臭，還有蚊蟲亂飛，氣得她當場發飆：「別人給你們方便，你們當隨便，真的很無言」。

5寶爸事後不斷道歉並承諾會用貨車把垃圾全部載走，但最後依舊沒做到，讓房東忍無可忍，出面痛批「只會出一張嘴」，更爆料5寶爸上一個居住地就是被房東趕出門的，且5寶爸住了一年多，製造的環境髒亂讓鄰居都難以忍受，多次反應也都無效，月租僅6500元，目前卻欠租2、3萬元，實在相當困擾。

房東見到滿屋子垃圾傻眼，怒罵5寶爸「給你們方便當隨便」(圖／房東提供)

房東受訪時大吐苦水，痛批5寶爸說的好聽，私下行為卻完全相反。(圖／房東提供)

直到24日，5寶爸依舊尚未清理乾淨，卻把主播所送的新冰箱搬走，讓房東傻眼。(圖／房東提供)

5寶爸三番五次找理由，讓房東失去耐心下通牒，卻依舊擺爛。(圖／房東提供)

本月10日搬出後，5寶爸對於清潔房屋一事不斷找理由推拖，遭報導後才又主動聯繫房東，房東太太苦勸居住習慣要改善，否則沒有人敢租給你，卻遭5寶爸反咬「你威脅我」，還揚言要提告，讓房東傻眼直搖頭。

(中時新聞網)