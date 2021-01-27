台灣三星今為了配合國家防疫政策，改為波段式預約交機，同時推出前3天預約取機，即可得到限量350份的千元郵政禮券，安心取機再享優惠。（吳松翰攝）

在2周前剛發表的三星全新Galaxy S21 5G旗艦系列新機，今（27日）就迅速開放已預購的消費者取貨，今年雖因應疫情的關係，配合國家防疫政策，未有如過往推出排隊禮優惠，但就改為波段式預約交機，同時推出前3天預約取機，即可得到限量350份的千元郵政禮券，貼心地讓消費者可節省等待時間，更與人氣咖啡店「温咖啡」攜手打造Galaxy Cafe，讓來現場等候取機的民眾邊享受咖啡，邊體驗新機開箱。

而自昨（26日）中午12時開放線上領號碼牌牌，前3天的號碼牌也已全數發完，可見此波的新機魅力相當高，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙就表示，今年Galaxy S21 5G旗艦系列台灣與全球同步上市，而且更是全球發表完畢、隔天即開放預購，觀察整體預購狀況，目前以Galaxy S21+銷量占比最高，但因Galaxy S21 Ultra 16GB+512GB版本的定價親民而大受歡迎，預購全數完銷的狀況，相信未來貨量充足時，銷量會再上升，「因著去年疫情的關係，實體通路的表現就以前年的S10系列為對比，目前已成長了25%以外，在線上的三星商城預購成績更是較S10系列成長近1.7倍，預計Galaxy S21 5G旗艦系列將順利達成較上一代成長20%的目標、整體期待全年可達雙位數正成長。」

今年三星的Galaxy S21 5G旗艦系列目前現場可預約領機的時間到31日止，另29日起將有現場限量現貨供應，至於今搶得第一梯次取機名額的張先生，在早上9時半就已到現場等待取機，因著螢幕表現及相機功能，特別是2顆遠距鏡頭的配置可達到3X、10X光學變焦，因而成為他的首款三星手機。現31日前預約取機民眾，更能在Galaxy Cafe快閃咖啡櫃位獲得1杯手沖咖啡及星粉專屬語錄，還能體驗Galaxy S21 5G旗艦系列的專業級相機功能，以及使用Galaxy SmartTag智慧藍牙防丟器體驗智慧帶位服務，以反向搜尋功能找到對應手機等活動。

還沒預購的消費者也不用擔心搶不到好康，29日至3月31日期間於全通路購買Galaxy S21 5G旗艦級系列，上網完成登錄即可獲得三合一無線閃充充電板、Galaxy SmartTag 藍牙智慧防丟器，另外購買Galaxy S21 Ultra 5G，再加碼送附S Pen的矽膠薄型背蓋，另外還有YouTube Premium免費試用4個月、開通Samsung Pay悠遊卡即贈加值回饋金300元、加購Samsung Care+並繳滿6期保費，再贈Samsung Pay悠遊卡加值回饋金700元。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙（左）與搶得第一梯次取機名額的取機消費者合照。（吳松翰攝）

三星今（27日）開放已預購Galaxy S21 5G旗艦級系列的消費者取貨，更與人氣咖啡店「温咖啡」攜手打造Galaxy Cafe，讓預約取機星粉可獲得手沖咖啡及星粉專屬語錄。（吳松翰攝）

三星與温咖啡攜手打造的Galaxy Cafe，還能體驗Galaxy S21 5G旗艦系列的專業級相機功能，以及使用Galaxy SmartTag智慧藍牙防丟器體驗智慧帶位服務等活動。（吳松翰攝）

(中時 )