北投大同街路幅狹窄引民怨 交工處調整行車路線 雙向改單向 19:232021/01/27 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北投大同街路幅狹窄引民怨 交工處調整行車路線 雙向改單向。（北市交通局提供／吳康瑋台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市北投區大同街原為雙向道，但不少當地居民反映，該處路幅狹小，民眾雙向往來容易堵塞，因此建議市府調整為汽車單向、機車雙向通行，對此，交通管制工程處施行問卷調查，確認多數居民贊成改成雙向道，並於15日完成調整。 北市交通管制工程處指出，育仁路口至中央北路口區間，從雙向道改為單向，詳細交通動線調整業15日完成交通管制設施後即予實施，交工處特別籲請駕駛人遵循現場交通標誌、標線指示行駛，以維行車順暢與安全。 沙崙綠能科學城聯外道路通車帶動產業發展 人車爭道險象環生 基隆平浪橋頭段預估9月拓寬完工 (中時 ) #北投 #大同街 #行車 #雙向 #單向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 KLOOK完成2億美元E輪融資 發現夥伴痛點助力數位轉型 14:222021/01/26 科技 台61至64線建雙向引道解塞 2024完工 04:102021/01/26 地方新聞 首次試辦 春節期間蘇花改全路段開放大客車行駛路肩 12:282021/01/27 生活 北投工地釀死亡職業災害 北市勞檢處要求全面停工 16:002021/01/26 社會 台19甲線岡山、梓官路段將施工 改善淹水問題 16:232021/01/25 寶島 自來水施工致八里大塞車 陳純敬：交維計畫從嚴審查 13:172021/01/26 生活 北投工地驚傳掉落物奪命 北市勞檢處要求全面停工 12:122021/01/26 社會 北市空品維護區 2月起逕行取締告發違規車輛 11:252021/01/25 寶島 北區經銷商透露訊息，2021 年式樣 Nissan TIIDA 升級版即將推出、DIG TURBO 取消 09:502021/01/27 汽車情報-汽車新聞 彰化東外環5車連環撞 2人受傷送醫 20:402021/01/26 社會 侯友宜視察校園防疫 鄰近桃園地區每2周消毒1次 13:112021/01/26 生活 寶島熱門新聞 三仙台海域生態豐富 東管處將推廣潛水亮點 - 寶島 霄警春安工作2月3日起展開 顧治安也籲注意防疫 - 寶島 疫情緊張彰化防疫升級 31醫療院所需刷健保卡入院 - 寶島 疫情滿周年 八里療養院主任張自強教你健康生活 - 新北市 金門瓊林風獅爺籃球場 尊禮競技叱吒風雲 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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