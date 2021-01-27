北市北投區大同街原為雙向道，但不少當地居民反映，該處路幅狹小，民眾雙向往來容易堵塞，因此建議市府調整為汽車單向、機車雙向通行，對此，交通管制工程處施行問卷調查，確認多數居民贊成改成雙向道，並於15日完成調整。

北市交通管制工程處指出，育仁路口至中央北路口區間，從雙向道改為單向，詳細交通動線調整業15日完成交通管制設施後即予實施，交工處特別籲請駕駛人遵循現場交通標誌、標線指示行駛，以維行車順暢與安全。

(中時 )