大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(27)日指出，基於台灣開放美國萊豬以及台灣地區仍有禽流感疫情等，大陸將嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入；農委會表示，自2014年底以後已無加工肉品出口大陸紀錄，加上國產豬9成都供內需使用，對我方幾乎沒有影響。

農委會今日舉辦第32屆十大神農及模範農民頒獎典禮，農委會陳吉仲指出，基於WTO規範的SPS(食安檢驗與動植物防疫檢驗措施)規定，台灣因為禽流感、口蹄疫等本來就無法出口禽畜肉製品到大陸，這次國台辦的單方面宣布加嚴涉及貿易變更，但尚未和WTO申請，也沒有白紙黑字的行文通知，因此農委會無法針對此議題做回應。

陳吉仲說，台灣豬肉9成以上都是內需使用，對我方外銷現況幾乎沒有影響，出口只是產銷調節的一環。

農委會國際處解釋，2011年以前大陸允許台灣5家加工熱製品業者出口大陸，但2014年11月因為台灣有禽流感和劣質油品等問題，所以沒有再出口大陸的紀錄。

根據農委會統計，2020年仍有58公噸豬肉產品(肉鬆、肉乾、香腸等)出口大陸，最可能原因是民眾自帶或郵寄的報關統計，但是否真的有帶往大陸則無法確定。

至於為何中國大陸無法進口台灣豬肉加工製品，香港卻可以進口台灣種豬、我國生鮮豬肉也可以賣到澳門？陳吉仲則要記者「自己去查」，之後便快速離去。

根據記者實際查詢，兩岸四地分別以「中華人民共和國」、「香港」、「澳門」、「臺澎金馬個別關稅領域」的會籍加入，會員彼此有不同的檢疫入關條件，國際貿易規範也有所不同。

(中時 )