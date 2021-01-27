1月進入尾聲，近日疫情升溫，社會氛圍緊張，大家都希望自己在2月能夠擁有好運，順利過年。吠陀占星專家李靜唯老師分析2月星座運勢，雖然整個月的大環境氛圍充滿六星連珠的災難恐慌，但個別星座仍有好運連連的排名，依照吠陀占星星座來看，過年這段期間財運最旺的是吠陀占星中的射手、雙魚跟雙子，天秤座則要注意入不敷出。

吠陀占星與西洋星座不同，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【2月份財運影響最大的星座】

好運第三名：雙子座

想增加財富與收入，需要多努力找機會。2月份對雙子座的朋友而言，要行動才能帶來財富，所以過年期間去拜年、串串門子試點手氣，也許能夠賺點小紅包。

好運第二名：雙魚座

過年前建議可以做一波操作，無論是投資、還是提升業績都非常有力，在過年前多聯繫客戶，有機會得到不錯的訂單。

好運第一名：射手座

2月因為金星入到好位置引發財富格局，因此這個月射手座的財氣很旺，過年時可以好好在牌桌上大顯身手。

財運不佳：天秤座

相較於前面三個星座在財運的好運，今年過年對天秤座的朋友來說反而開銷比較大，經濟方面的配置自己要控制一下，以免造成入不敷出的狀況。

【2月份工作影響最大的星座】

好運第三名：牡羊座

接續著2021年開場的氣勢，隨著金星進入摩羯座後，事業發展是如虎添翼，2月除了工作運強之外、財運也強，今年可以過個好年。

好運第二名：獅子座

工作計劃原本卡關的你，將在這個月讓你借助東風萬事俱備，好好把握這段順暢的星運在工作上衝刺吧。

好運第一名：摩羯座

貴人與機會都從天而降。此時你需要善用水星的力量主動出擊，表現自己讓別人看見，千萬不要太被動而錯失良機。

【2月份感情影響最大的星座】

好運第二名：處女座

正在談戀愛的你，如果想進一步論及婚嫁，可以藉由過年這個機會安排拜訪雙方家長，讓這股好能量助你一臂之力。

好運第一名：巨蟹座

戀情將會突如其來的來到你身邊，你們彼此會感覺一拍即合、很談的來，如果是工作上認識的人，還有助於你開拓人脈。

感情運不佳：天蠍座

單身的人，緣分恐怕還需要再等等；至於有伴的人，感情上的壓力與累積則需要時間好好溝通、一定要讓對方知道你的感受。

【2月份身體影響最大的星座】

金牛座與水瓶座：要注意急性疾病、感染性疾病、尤其金牛要注意頸部、喉嚨跟呼吸器官，水瓶要注意肌肉酸痛、小腿拉傷、脊椎或腦神經衰弱。

(中時新聞網)