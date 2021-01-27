國民黨榮譽主席連戰次子連勝武日前被平面媒體踢爆11年婚姻亮紅燈，背著空姐妻子路永佳及3子女，與一位身材高挑又骨感的正妹曖昧約會，最後還回到女方住處過夜。而骨感妹更被發現疑似與女星熊熊（卓毓彤）、賴薇如交情匪淺，昔日與賴薇如赴香港旅行的合照也曝光，骨感妹一張漂亮臉蛋還被網友大讚好像香港女星黃智雯。

連勝武被爆與路永佳11年婚姻亮紅燈，日前特地等骨感妹與女星熊熊、賴薇如聚會結束後，搭車前往接佳人約會，最後一同甜蜜回到女方香閨度過漫漫長夜。隨著新聞曝光，骨感妹的身分也引來外界好奇，甚至還有網友跑到賴薇如臉書底下留言「請問連勝武的小三是誰」。

連勝武抵路永佳家 喜孜孜迎娶美嬌娘

而「宅神」朱學恒今日受邀上《國民大會》談連勝武外遇一事，也提到「她跟當天同時跟熊熊吃飯的那個姓賴的妹子，instagram（IG）上面很多合照欸。」甚至還問主持人記不記得他昨天有說，骨感妹這個女生臉很熟，好像在哪看過。

女星賴薇如2017年與骨感妹同赴香港旅遊，還開心合影留念。(取自賴薇如IG)

而賴薇如也被起底2017年1月時，曾在IG PO出一張與骨感妹同遊香港爬山的合照，照片中賴薇如開心比YA，骨感妹則是笑容靦腆，露出半個香肩，一點都不輸明星的漂亮臉蛋，還被網友大讚好像女星黃智雯。

連勝武2010年情定交往4年的華航空姐路永佳，兩人結婚11年，夫婦感情恩愛育有3子女，未料連勝武近日被踢爆與一位外型亮麗的高挑骨感妹親密約會，還回到女方香閨過夜。而媒體人狄志偉則稱，他們夫妻關係有些風雨有跡可循，稱以前連勝武會與路永佳出席聚會，但近年多半是路永佳自己帶著孩子出席。

(中時新聞網)