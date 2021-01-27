過去曾成功預測總統蔡英文2020連任成功的「陽明山姜太公道場」，近日抽出牛年國運籤，姜太公賜予「兌離」卦，籤詩中還提到藍營會出現一匹大黑馬，姜太公道場主席羅世新對此指出，2022、2024，台中市長盧秀燕將是異軍突起的黑馬；甚至可能超越新北市長侯友宜，進而參加2024總統大選。

羅世新在《國民大會》節目中表示，姜太公當時輔佐周武王建立了周朝，有天下第一軍師、第一神卦之稱，所以他很正式地跟姜太公用易經380卦其中的一卦，抽出牛年國運籤，國運籤內容為「正直宜守，妄動生災，利通名達，葉落花開」。

姜太公道場主席羅世新指出，盧秀燕對AIT萊豬事件中肯建言，他後來還幫盧秀燕卜一個卦，指她在國民黨會是異軍突起的黑馬，甚至可能會超越新北市長侯友宜，也就是說，她未來會參加總統大選。國民黨常常因省籍問題弄得很分裂，盧秀燕這麼大動作對AIT正直的建言，得到很多民心，這是不可忽略的。

羅世新也點出，姜太公道場在上一次(2020年)總統大選很準確地預測蔡英文會連任成功，此次則跟姜太公卜到國運卦，他直指最近行政院長蘇貞昌為何民調會直直落？這支卦是指執政當局要正直厚道，不要老是在立法院和大家辯論，辯贏了帶了風向，但卻輸了民心，蘇貞昌才會民調直直落。

(中時新聞網)