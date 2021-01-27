據《21世紀經濟報導》報導，從今(1／27)日起，廣州的四大行房貸全線漲價，工農中建四大行的首套房貸利率調整為LPR＋55bp，二套房貸LPR＋75bp，而此前則是首套房為LPR＋40bp，二套房則是LPR＋60bp，變更後首套房貸的利率為5.2％，而二套房則為5.4％。

據報導，廣州銀行業，個人按揭貸款被要求「雙管控」：要求新增個人住房貸款占比不能超過12.6％，每個月新增個人住房貸款額度不能超過2020年10月、11月、12月3個月的平均放款額度，而且所有廣州銀行一個標準。

此外，鄭州多家銀行暫停二手房貸業務，杭州限購再升級。鄭州市已有多家銀行暫停了二手房貸款業務，而新房雖然能放款但是較為緩慢。

業內人士認為，這主要受近日房地產貸款新規影響。一股份制銀行人士認為，停貸一詞並不準確，大多數銀行是貸款額度受限了，要買房貸款的話只有等。

杭州限購再升級，落戶該市未滿5年的，在杭州市限購範圍內限購1套住房。

(旺報 )