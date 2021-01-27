受極端氣候影響，台南地區去年雨量少，水庫水情拉警報，台南曾文水庫蓄水量已跌破億噸，曾文與烏山頭水庫合計蓄水量剩1.4億噸，蓄水率是1973年水庫完工啟用以來第6差；經濟部水利署南區水資源局表示，依氣象局預測今年6月前降雨偏少，若水庫工業民生用水要撐到6月，嘉南地區春季雜作是否供灌就要審慎評估。

去年台灣南部缺雨，曾文、烏山頭水庫蓄水量不足，導致今年嘉南一期稻作停灌，部分農民關心春季雜作是否供灌，農田水利署嘉南管理處表示，嘉南地區春季雜作面積達4萬多公頃，計畫用水為6000萬噸，最遲農曆年前會公布是否供灌。

日前旱災中央災害應變中心召開工作會報，指氣象局及氣象專家預測6月前降雨偏少的機率仍大，桃園以南水情持續吃緊。南水局副局長鄒漢貴表示，雖然台南水情並未調整，但南水局一直以來都是用最壞的打算做最好的準備。

據水利署資料，台南地區去年12月的民生與工業用水量，每日就要約95萬噸，為確保南部民生用水，高雄、台南用水聯合調度備援，因高屏溪流域有3200平方公里，上一波下雨後，高屏溪川流量還有12cms，目前每天從高屏溪取95萬噸水，支援20萬噸民生用水給台南，盡量把南化水庫的水留起來備用。

截至27日下午6點，南化水庫蓄水量為5965萬噸，蓄水率65.69％；曾文、烏山頭水庫蓄水量為1.41億噸，蓄水率24.1％，南水局也持續與高雄系統調度，希望南部用水穩定供應至6月汛期來臨。

(中時 )