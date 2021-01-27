5G需求看增 金居擬擴三廠 19:402021/01/27 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 銅箔廠金居（8358）27日董事會通過決議，因應全球第五代行動通訊（5G）基礎建設與人工智慧相關應用，包括網通交換器、伺服器、存儲、基地台等需求持續成長，董事會通過自地委建年產能10,800噸高頻高速銅箔三廠。 據公告內容指出，金居預計在雲林科技工業區籌建銅箔廠，投資金額40.5億元以內，資金來源為銀行借款及自有資金，內容包括自地委建擴廠及購置設備，投資時程從2021年第一季持續到2023年第二季。 EUV需求強 家登、華立樂 疫情升溫 NB、伺服器概念股迎商機 (工商 ) #全球 #金居 #三廠 #銅箔廠 #自地委建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 載板喊燒 牧德今年展望樂觀 04:102021/01/27 證券．權證 友嘉集團攜手凌華科、資策會 發表全球首座5G專網智能未來工廠 15:112021/01/27 財經 《科技》車用半導體需求旺 順德、界霖及德微Q1有看頭 17:392021/01/27 財經 兩大利多 聯詠今年營收拚千億 04:102021/01/27 證券．權證 高雄林園信昌化工氧化異丙苯儲存槽外洩 環保局罰67萬 11:232021/01/27 社會 Galaxy S21系列開放優先領機 頭香星粉看準變焦性能跳槽 14:522021/01/27 科技 是方砸20億 建IDC機房 04:102021/01/27 財經要聞 台灣權王－電動車夯 胡連、和大催油門 04:102021/01/27 證券．權證 瑞銀降評面板雙虎、目標價：友達15.5 群創13.8 04:102021/01/27 證券．權證 大尺寸面板夯 Q1價漲逾一成 04:102021/01/27 產業．科技 《半導體》超豐H1營運動能無虞 股價漲多拉回充電 11:422021/01/27 財經 財經熱門新聞 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 車用晶片荒 找台灣4大咖求救 韓廠爆致命傷沒人要 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 被外資倒貨800億後 爆台積電最好最壞的2條路 - 財經 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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