上海市財政局27日發文稱，自28日起，上海將繼續作為試點城市，徵收房產稅。從2011年1月28日施行至今，上海對部分個人住房徵收房產稅已滿10年。

上海市財政局表示，根據《上海市行政規範性檔管理規定》，規範性檔的有效期自施行之日起一般不超過5年，原《關於本市開展對部分個人住房徵收房產稅試點若干問題的通知》經評估需繼續實施。

《經濟觀察報》報導，最新印發的《通知》僅對其中涉及稅務機關及區縣的表述進行了調整，檔案名稱、檔主要內容，均與原《通知》一致，未發生變化。

《通知》規定，房產稅的徵收對象為上海市居民家庭在上海市新購且屬於該居民家庭第二套及以上的住房（包括新購的二手存量住房和新建商品住房）和非本市居民家庭在上海市新購的住房。適用稅率為0.6％。若應稅住房每平方公尺市場交易價格低於上海市上年度新建商品住房平均銷售價格2倍（含2倍）的，稅率則為0.4％。

同時，對於新購第二套及以上住房的，若有無住房的成年子女或其他親屬共同居住的，可按每人60平方公尺計算免稅住房面積。對房產稅試點徵收的收入，用於保障性住房建設等方面的支出。

2021年已經是《通知》第二次延期執行，在2016年，上海市財政局就發佈過延期通知。

中國房地產資料研究院執行院長陳晟表示，目前上海和重慶試點的個人住房房產稅並不是真正意義上的房地產稅，因為缺少相關法律支撐與授權，所以此次出台的政策仍與2011年的在主體上保持一致，並不能有更大突破，只能起到重申的作用。

他也透露，由人大預算工委和財政部牽頭制定的房地產稅相關意見徵詢稿已經有相關草案，其中關於房地產稅徵收力度、範圍和減免面積都比兩個試點城市現行的規定要更為嚴格。「目前要關注的是，房地產稅在十四五期間是否能進入人大的立法程序，如果進入立法程序，再加兩年可能就會出台。」

(旺報 )