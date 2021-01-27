新冠肺炎疫情升溫，台南市政府27日宣布，原訂3月舉辦的2021台灣國際蘭展確定停辦，圖為「2020台灣國際蘭展」布展情形。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

新冠肺炎疫情升溫，台南市政府27日宣布，原訂3月舉辦的2021台灣國際蘭展確定停辦，圖為「2020台灣國際蘭展」布展情形。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

新冠肺炎疫情升溫，台南市政府27日宣布，原訂3月舉辦的2021台灣國際蘭展確定停辦。（南市府農業局提供／李宜杰台南傳真）

新冠肺炎疫情升溫，配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，台南市長黃偉哲27日宣布，原訂3月在台南市後壁區蘭花生技園區舉辦的2021台灣國際蘭展確定停辦。

2020台灣國際蘭展因新冠肺炎影響，原研擬延期，並結合國慶焰火及台南縣市合併升格10周年系列活動，但經南市府農業局與農糧署商討後，仍然確定取消，讓不少蘭農瞄準今年國際蘭展。如今，2021台灣國際蘭展也取消，讓不少蘭農及買家大嘆可惜。

黃偉哲指出，台灣國際蘭展已邁入第17年，每年都吸引海內外超過20萬人次觀展，創造百億元的蘭花外銷商機，是台南農業的重要品牌。然而，疫情當前，續辦國際蘭展恐衝擊品牌形象，更恐危及觀展民眾安全，因此只好忍痛宣布停辦。

南市府農業局表示，考量台灣國際蘭展活動意旨，主要是提供蘭花國際市場交易平台，同時也是海內外業者交流園地，但因疫情影響，中央於1月1日起升級入境防疫，致蘭花競賽國外評審團、研討會、論壇國外講者、國外重要買主及貴賓皆無法來台參與，恐失去蘭展提升國際參與及促進外交的意義，因此停辦為宜。

農業局指出，蘭展雖停辧，但行銷台南農產品不停止，台南市政府已向農糧署提出後續因應新冠肺炎整體農產品行銷計畫，以不同型式加強行銷台南優質農產品。黃偉哲強調，市府雖已針對防疫做足準備，但不容閃失，不論是防疫角度或品牌形象，都應忍痛停辦。市府會持續累積能量，待疫情趨緩後，台灣國際蘭展將以更好的樣貌與大家見面。

(中時 )