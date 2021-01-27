對盜圖民宿下通牒 網紅正妹發律師函 :3天不撤照就提告（翻攝 爆料公社）

坐擁21萬粉絲的網紅楊恩恩，指控小琉球一家民宿擅自取用她的照片作廣告，請對方下架，業者卻反嗆她髒話甚至叫囂「那你告我啊！」。新聞曝光後業者澄清，是她經紀公司求償1000萬元，並非他刻意辱罵。楊恩恩今（27日）則是發出律師函對業者下通牒，要求3天內撤照，並公開道歉，否則就法庭見。

楊恩恩最新的貼文指出，「影片中業者表示他是被設計跟陷害的，並說我的照片是在成人網站上紅的，還說了一些不堪的話毀謗我，我是不紅但也不需要這樣說我吧!我實在無奈也很莫名其妙，只希望鬧劇趕快落幕。」

而對於旅館業者蔡老闆在臉書上直接點名，說恩恩要求一千萬和解並恐嚇他，恩恩也回應，「堅持我們是抹黑造謠，他是被設計的(盜用照片被誰設計?) 我保證從未說過這樣的話全部錄音都是真實未剪的，一開始也只是單純要業者下架照片而已!」

恩恩也強調，經紀公司已經採取法律行動，正式發律師函通知業者，請業者於3日內下架其個人照片、並公開道歉，否則將提告並且求償。

(中時新聞網)